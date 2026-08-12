Precio de Shieldeum hoy

El precio actual de Shieldeum (SDM) hoy es $ 0, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SDM a USD es $ 0 por SDM.

Shieldeum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,208, con un suministro circulante de 445.43M SDM. Durante las últimas 24 horas, SDM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.239295, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SDM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shieldeum (SDM)

Cap de mercado $ 37.21K$ 37.21K $ 37.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.53K$ 83.53K $ 83.53K Suministro de Circulación 445.43M 445.43M 445.43M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Shieldeum es de $ 37.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SDM es de 445.43M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.53K.