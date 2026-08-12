Precio de SHIBGF hoy

El precio actual de SHIBGF (SHIBGF) hoy es $ 0, con una variación del 1.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBGF a USD es $ 0 por SHIBGF.

SHIBGF actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 151,860, con un suministro circulante de 1,000.00T SHIBGF. Durante las últimas 24 horas, SHIBGF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBGF experimentó un cambio de -0.83% en la última hora y de +0.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SHIBGF (SHIBGF)

Cap de mercado $ 151.86K$ 151.86K $ 151.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 151.86K$ 151.86K $ 151.86K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de SHIBGF es de $ 151.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIBGF es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 151.86K.