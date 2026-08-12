¿Cuál es el precio actual de ShibaKeanu?

ShibaKeanu se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del --% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara $SHIBK con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del --% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si $SHIBK está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña ShibaKeanu en comparación con los tokens de la categoría BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed?

Dentro del segmento BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed, $SHIBK demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de ShibaKeanu hoy?

La capitalización de mercado de €431242.3997211510000 coloca a $SHIBK en el puesto #3588, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0E-14 y €0E-14, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando $SHIBK?

ShibaKeanu ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de $SHIBK?

Con 887274419464781.0 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.