Precio de SEIYAN hoy

El precio actual de SEIYAN (SEIYAN) hoy es $ 0, con una variación del 2.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SEIYAN a USD es $ 0 por SEIYAN.

SEIYAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,280, con un suministro circulante de 776.75M SEIYAN. Durante las últimas 24 horas, SEIYAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.071105, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SEIYAN experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.90.

Información del mercado de SEIYAN (SEIYAN)

Cap de mercado $ 92.28K$ 92.28K $ 92.28K Volumen (24H) $ 4.90$ 4.90 $ 4.90 Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.80K$ 118.80K $ 118.80K Suministro de Circulación 776.75M 776.75M 776.75M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SEIYAN es de $ 92.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.90. El suministro circulante de SEIYAN es de 776.75M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.80K.