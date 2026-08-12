Precio de SAIKO INU hoy

El precio actual de SAIKO INU (SAIKO) hoy es $ 0, con una variación del 8.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAIKO a USD es $ 0 por SAIKO.

SAIKO INU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 224,373, con un suministro circulante de 1.00T SAIKO. Durante las últimas 24 horas, SAIKO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SAIKO experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de -6.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SAIKO INU (SAIKO)

Cap de mercado $ 224.37K$ 224.37K $ 224.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 224.37K$ 224.37K $ 224.37K Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SAIKO INU es de $ 224.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAIKO es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 224.37K.