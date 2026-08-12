Precio de Running Away Balloon hoy

El precio actual de Running Away Balloon (BALLOON) hoy es $ 0, con una variación del 6.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BALLOON a USD es $ 0 por BALLOON.

Running Away Balloon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,518, con un suministro circulante de 999.94M BALLOON. Durante las últimas 24 horas, BALLOON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BALLOON experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -14.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Running Away Balloon (BALLOON)

Cap de mercado $ 56.52K$ 56.52K $ 56.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.52K$ 56.52K $ 56.52K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,938,604.537432 999,938,604.537432 999,938,604.537432

La capitalización de mercado actual de Running Away Balloon es de $ 56.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BALLOON es de 999.94M, con un suministro total de 999938604.537432. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56.52K.