Información del precio (USD) de Ripples (RPLS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00210385 $ 0.00210385 $ 0.00210385 24H Mín $ 0.00210971 $ 0.00210971 $ 0.00210971 24H Máx 24H Mín $ 0.00210385$ 0.00210385 $ 0.00210385 24H Máx $ 0.00210971$ 0.00210971 $ 0.00210971 Máximo Histórico $ 0.131094$ 0.131094 $ 0.131094 Precio más bajo $ 0.00209786$ 0.00209786 $ 0.00209786 Cambio de Precio (1H) 0.00% Cambio de Precio (1D) +0.10% Cambio de Precio (7D) +0.14% Cambio de Precio (7D) +0.14%

El precio en tiempo real de Ripples (RPLS) es de $0.00210593. Durante las últimas 24 horas, RPLS se ha operado entre un mínimo de $ 0.00210385 y un máximo de $ 0.00210971, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RPLS es de $ 0.131094, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00209786.

En términos de rendimiento a corto plazo, RPLS ha cambiado en un 0.00% en la última hora, +0.10% en 24 horas y +0.14% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Ripples (RPLS)

Cap de mercado $ 179.00K$ 179.00K $ 179.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 210.59K$ 210.59K $ 210.59K Suministro de Circulación 85.00M 85.00M 85.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ripples es de $ 179.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RPLS es de 85.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 210.59K.