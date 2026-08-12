Precio de rekill hoy

El precio actual de rekill (REKILL) hoy es $ 0, con una variación del 19.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REKILL a USD es $ 0 por REKILL.

rekill actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,277, con un suministro circulante de 999.59M REKILL. Durante las últimas 24 horas, REKILL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REKILL experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +47.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de rekill (REKILL)

Cap de mercado $ 33.28K$ 33.28K $ 33.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.28K$ 33.28K $ 33.28K Suministro de Circulación 999.59M 999.59M 999.59M Suministro total 999,590,362.0871526 999,590,362.0871526 999,590,362.0871526

La capitalización de mercado actual de rekill es de $ 33.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de REKILL es de 999.59M, con un suministro total de 999590362.0871526. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.28K.