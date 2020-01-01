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Principales tokens de Juegos de disparos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos de disparos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0972
0.00%
-7.49%
+22.46%
$ 18.16M
$ 268.54K
2
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003294
-1.26%
-5.37%
+15.89%
$ 7.78M
$ 47.34M
3
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.00086
0.00%
-1.94%
-20.44%
$ 4.16M
$ 3.07M
4
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006156
-0.88%
-3.24%
-2.49%
$ 892.38K
$ 257.13M
5
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029023
-0.24%
-0.03%
+2.50%
$ 871.01K
$ 388.43
6
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00087254
+0.10%
+0.02%
-5.85%
$ 742.10K
$ 241.81
7
Warped
Warped
WARPED
$ 6.264E-5
-0.02%
+0.20%
-2.63%
$ 578.58K
--
8
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00044961
-0.48%
-0.00%
-3.66%
$ 449.61K
$ 112.40
9
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01821
-0.56%
-4.70%
+10.95%
$ 347.33K
$ 3.17M
10
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00034587
0.00%
-0.04%
-6.89%
$ 187.90K
$ 879.61
11
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016886
0.00%
--
-0.27%
$ 149.77K
$ 3.98
12
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00136437
-0.28%
+0.01%
+1.11%
$ 136.44K
$ 1.49
13
web3war
web3war
FPS
$ 0.00072957
0.00%
-0.00%
-0.41%
$ 109.44K
$ 195.28
14
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.00020128
0.00%
--
0.00%
$ 100.64K
$ 1.06
15
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.492E-5
0.00%
-6.00%
+0.35%
$ 92.07K
--
16
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 8.443E-5
-0.44%
-22.00%
-23.65%
$ 78.60K
--
17
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
18
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.22E-6
0.00%
-0.60%
-0.92%
$ 32.20K
--
19
BloodLoop
BloodLoop
$BLS
$ 8.633E-5
0.00%
0.00%
+0.75%
$ 30.22K
--
20
rekill
rekill
REKILL
$ 2.775E-5
-0.07%
+20.60%
+11.63%
$ 27.74K
--
21
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
0.00%
$ 26.01K
$ 1.92
22
Solordi
Solordi
SOLO
$ 2.547E-5
0.00%
+3.40%
+4.30%
$ 25.45K
--
23
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
24
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017361
0.00%
--
+0.47%
$ 13.71K
$ 1.33
25
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
-0.43%
$ 12.34K
--
26
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10267
0.00%
+3.71%
+3.53%
--
$ 36.24K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos de disparos y por qué son populares?
Los tokens de Juegos de disparos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $35.06M.
¿Cuál es el token de Juegos de disparos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos de disparos rastreados en MEXC, REKILL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 20.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos de disparos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Juegos de disparos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. STAR, GUN, FAR se encuentra entre los tokens populares de Juegos de disparos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos de disparos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos de disparos es de aproximadamente $35.06M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos de disparos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.