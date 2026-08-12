Precio de Rage Protocol hoy

El precio actual de Rage Protocol (RAGE) hoy es $ 5.33, con una variación del 0.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAGE a USD es $ 5.33 por RAGE.

Rage Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 385,669, con un suministro circulante de 72.30K RAGE. Durante las últimas 24 horas, RAGE cotiza entre $ 5.33 (bajo) y $ 5.44 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.65, mientras que el mínimo histórico fue $ 5.0.

En el corto plazo, RAGE experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +6.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 152.54.

Información del mercado de Rage Protocol (RAGE)

Cap de mercado $ 385.67K$ 385.67K $ 385.67K Volumen (24H) $ 152.54$ 152.54 $ 152.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 385.67K$ 385.67K $ 385.67K Suministro de Circulación 72.30K 72.30K 72.30K Suministro total 72,304.49577306917 72,304.49577306917 72,304.49577306917

La capitalización de mercado actual de Rage Protocol es de $ 385.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 152.54. El suministro circulante de RAGE es de 72.30K, con un suministro total de 72304.49577306917. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 385.67K.