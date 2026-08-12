Precio de PUMPVILLE hoy

El precio actual de PUMPVILLE (PUMPVILLE) hoy es $ 0, con una variación del 19.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUMPVILLE a USD es $ 0 por PUMPVILLE.

PUMPVILLE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,825, con un suministro circulante de 992.92M PUMPVILLE. Durante las últimas 24 horas, PUMPVILLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PUMPVILLE experimentó un cambio de -5.66% en la última hora y de -20.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 29.78K.

Información del mercado de PUMPVILLE (PUMPVILLE)

Cap de mercado $ 131.83K$ 131.83K $ 131.83K Volumen (24H) $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K Cap. de mercado totalmente diluida $ 131.83K$ 131.83K $ 131.83K Suministro de Circulación 992.92M 992.92M 992.92M Suministro total 992,920,787.664366 992,920,787.664366 992,920,787.664366

La capitalización de mercado actual de PUMPVILLE es de $ 131.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 29.78K. El suministro circulante de PUMPVILLE es de 992.92M, con un suministro total de 992920787.664366. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.83K.