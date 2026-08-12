Precio de PUMPVILLE (PUMPVILLE)
El precio actual de PUMPVILLE (PUMPVILLE) hoy es $ 0, con una variación del 19.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUMPVILLE a USD es $ 0 por PUMPVILLE.
PUMPVILLE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,825, con un suministro circulante de 992.92M PUMPVILLE. Durante las últimas 24 horas, PUMPVILLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, PUMPVILLE experimentó un cambio de -5.66% en la última hora y de -20.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 29.78K.
La capitalización de mercado actual de PUMPVILLE es de $ 131.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 29.78K. El suministro circulante de PUMPVILLE es de 992.92M, con un suministro total de 992920787.664366. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.83K.
-5.66%
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de PUMPVILLE a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de PUMPVILLE a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de PUMPVILLE a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de PUMPVILLE a USD fue de $ 0.
|Período
|Cambio (USD)
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|$ 0
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|30 Días
|$ 0
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|60 Días
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Para 2040, el precio de PUMPVILLE podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuánto vale PUMPVILLE en este momento?
PUMPVILLE se cotiza actualmente a €, con una variación de precio del -19.79% en las últimas 24 horas. Este precio en vivo ofrece una instantánea de la actividad del mercado en tiempo real y el sentimiento de los inversores.
¿Va a subir o bajar PUMPVILLE hoy?
PUMPVILLE ha mostrado una variación de precio en las últimas 24 horas, lo que refleja cómo está reaccionando el mercado ante las noticias recientes, el volumen de operaciones y los desarrollos dentro del ecosistema de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.
¿Qué tan popular es PUMPVILLE hoy?
El token ha registrado un volumen de operaciones de €-- en las últimas 24 horas, lo que indica cuántos traders están comprando o vendiendo activamente PUMPVILLE.
¿En qué se diferencia PUMPVILLE de otros activos criptográficos?
Como parte de la categoría Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem y construido sobre la red --, PUMPVILLE ofrece una utilidad y un rol específicos dentro de su ecosistema, que pueden incluir pagos, staking, gobernanza o casos de uso específicos para aplicaciones.
¿Cuánto PUMPVILLE existe en el mercado?
Hoy hay 992920787.664366 tokens en circulación, lo que ayuda a determinar la escasez del token y su valor de mercado general.
¿Cuál es el precio máximo y mínimo histórico de PUMPVILLE?
El precio más alto registrado del token (ATH) es €, mientras que su punto más bajo (ATL) es €, ofreciendo un contexto importante para los inversores a largo plazo que evalúan los ciclos de precios.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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