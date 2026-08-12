Precio de Prize Protocol hoy

El precio actual de Prize Protocol (PRIZE) hoy es $ 0, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRIZE a USD es $ 0 por PRIZE.

Prize Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 44,047,843, con un suministro circulante de 50.58B PRIZE. Durante las últimas 24 horas, PRIZE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRIZE experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +3.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 21.78K.

Información del mercado de Prize Protocol (PRIZE)

Cap de mercado $ 44.05M$ 44.05M $ 44.05M Volumen (24H) $ 21.78K$ 21.78K $ 21.78K Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.09M$ 87.09M $ 87.09M Suministro de Circulación 50.58B 50.58B 50.58B Suministro total 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

La capitalización de mercado actual de Prize Protocol es de $ 44.05M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 21.78K. El suministro circulante de PRIZE es de 50.58B, con un suministro total de 99999997830.79004. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.09M.