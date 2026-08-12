Precio de POSITIONS hoy

El precio actual de POSITIONS (POSITIONS) hoy es $ 0, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POSITIONS a USD es $ 0 por POSITIONS.

POSITIONS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 66,049, con un suministro circulante de 999.81M POSITIONS. Durante las últimas 24 horas, POSITIONS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POSITIONS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +27.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de POSITIONS (POSITIONS)

Cap de mercado $ 66.05K$ 66.05K $ 66.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 66.05K$ 66.05K $ 66.05K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,807,871.38903 999,807,871.38903 999,807,871.38903

La capitalización de mercado actual de POSITIONS es de $ 66.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POSITIONS es de 999.81M, con un suministro total de 999807871.38903. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 66.05K.