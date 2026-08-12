Precio de Port3 Network hoy

El precio actual de Port3 Network (PORT3) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PORT3 a USD es $ 0 por PORT3.

Port3 Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 181,660, con un suministro circulante de 273.40M PORT3. Durante las últimas 24 horas, PORT3 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.326537, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, PORT3 experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +15.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 71.57.

Información del mercado de Port3 Network (PORT3)

Cap de mercado $ 181.66K$ 181.66K $ 181.66K Volumen (24H) $ 71.57$ 71.57 $ 71.57 Cap. de mercado totalmente diluida $ 664.46K$ 664.46K $ 664.46K Suministro de Circulación 273.40M 273.40M 273.40M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Port3 Network es de $ 181.66K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 71.57. El suministro circulante de PORT3 es de 273.40M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 664.46K.