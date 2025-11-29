Precio de Poolz Finance hoy

El precio actual de Poolz Finance (POOLX) hoy es $ 0.185858, con una variación del 2.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POOLX a USD es $ 0.185858 por POOLX.

Poolz Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 976,955, con un suministro circulante de 5.23M POOLX. Durante las últimas 24 horas, POOLX cotiza entre $ 0.186248 (bajo) y $ 0.19819 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.155338.

En el corto plazo, POOLX experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de -3.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Poolz Finance (POOLX)

Cap de mercado $ 976.96K$ 976.96K $ 976.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Suministro de Circulación 5.23M 5.23M 5.23M Suministro total 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

