Precio de Swarm Network hoy

El precio actual de Swarm Network (TRUTH) hoy es $ 0.02308, con una variación del 2.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRUTH a USD es $ 0.02308 por TRUTH.

Swarm Network actualmente está en el puesto #558 por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TRUTH. Durante las últimas 24 horas, TRUTH cotiza entre $ 0.02063 (bajo) y $ 0.0243 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.023205670279458693, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.010282833131671878.

En el corto plazo, TRUTH experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -8.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 488.05K.

Información del mercado de Swarm Network (TRUTH)

Puesto No.558 Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 488.05K$ 488.05K $ 488.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 230.80M$ 230.80M $ 230.80M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de Swarm Network es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 488.05K. El suministro circulante de TRUTH es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 230.80M.