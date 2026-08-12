Precio de Ponzilio hoy

El precio actual de Ponzilio (PONZILIO) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PONZILIO a USD es $ 0 por PONZILIO.

Ponzilio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,428.55, con un suministro circulante de 999.99M PONZILIO. Durante las últimas 24 horas, PONZILIO cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PONZILIO experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ponzilio (PONZILIO)

Cap de mercado $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,988,641.587814 999,988,641.587814 999,988,641.587814

La capitalización de mercado actual de Ponzilio es de $ 14.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PONZILIO es de 999.99M, con un suministro total de 999988641.587814. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.43K.