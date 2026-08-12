Precio de Pofu hoy

El precio actual de Pofu (POFU) hoy es $ 0, con una variación del 1.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POFU a USD es $ 0 por POFU.

Pofu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,339,745, con un suministro circulante de 100.00B POFU. Durante las últimas 24 horas, POFU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POFU experimentó un cambio de -0.76% en la última hora y de -1.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pofu (POFU)

Cap de mercado $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pofu es de $ 6.34M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POFU es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.34M.