Precio de Piper hoy

El precio actual de Piper (PIPER) hoy es $ 0, con una variación del 23.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIPER a USD es $ 0 por PIPER.

Piper actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,234, con un suministro circulante de 988.59M PIPER. Durante las últimas 24 horas, PIPER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIPER experimentó un cambio de +21.02% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Piper (PIPER)

Cap de mercado $ 43.23K$ 43.23K $ 43.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.23K$ 43.23K $ 43.23K Suministro de Circulación 988.59M 988.59M 988.59M Suministro total 988,594,084.701737 988,594,084.701737 988,594,084.701737

La capitalización de mercado actual de Piper es de $ 43.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PIPER es de 988.59M, con un suministro total de 988594084.701737. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.23K.