Precio de Pfizer xStock hoy

El precio actual de Pfizer xStock (PFEX) hoy es $ 26.6, con una variación del 1.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PFEX a USD es $ 26.6 por PFEX.

Pfizer xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 340,122, con un suministro circulante de 12.79K PFEX. Durante las últimas 24 horas, PFEX cotiza entre $ 26.59 (bajo) y $ 27.69 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 29.54, mientras que el mínimo histórico fue $ 23.64.

En el corto plazo, PFEX experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +4.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 532.95.

Información del mercado de Pfizer xStock (PFEX)

Cap de mercado $ 340.12K$ 340.12K $ 340.12K Volumen (24H) $ 532.95$ 532.95 $ 532.95 Cap. de mercado totalmente diluida $ 113.81M$ 113.81M $ 113.81M Suministro de Circulación 12.79K 12.79K 12.79K Suministro total 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

La capitalización de mercado actual de Pfizer xStock es de $ 340.12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 532.95. El suministro circulante de PFEX es de 12.79K, con un suministro total de 4279152.140978401. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 113.81M.