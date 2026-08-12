Precio de Peponk hoy

El precio actual de Peponk (PEPONK) hoy es $ 0, con una variación del 28.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPONK a USD es $ 0 por PEPONK.

Peponk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 300,306, con un suministro circulante de 849.99M PEPONK. Durante las últimas 24 horas, PEPONK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00219731, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEPONK experimentó un cambio de -22.50% en la última hora y de -47.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.69K.

Información del mercado de Peponk (PEPONK)

Cap de mercado $ 300.31K$ 300.31K $ 300.31K Volumen (24H) $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Cap. de mercado totalmente diluida $ 353.30K$ 353.30K $ 353.30K Suministro de Circulación 849.99M 849.99M 849.99M Suministro total 999,992,864.287377 999,992,864.287377 999,992,864.287377

La capitalización de mercado actual de Peponk es de $ 300.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.69K. El suministro circulante de PEPONK es de 849.99M, con un suministro total de 999992864.287377. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 353.30K.