Precio de PEPi hoy

El precio actual de PEPi (PEPI) hoy es $ 4.94, con una variación del 1.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPI a USD es $ 4.94 por PEPI.

PEPi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 66,085, con un suministro circulante de 13.37K PEPI. Durante las últimas 24 horas, PEPI cotiza entre $ 4.79 (bajo) y $ 4.94 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 142.1, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.59.

En el corto plazo, PEPI experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de -22.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 50.84.

Información del mercado de PEPi (PEPI)

Cap de mercado $ 66.09K$ 66.09K $ 66.09K Volumen (24H) $ 50.84$ 50.84 $ 50.84 Cap. de mercado totalmente diluida $ 66.09K$ 66.09K $ 66.09K Suministro de Circulación 13.37K 13.37K 13.37K Suministro total 13,370.0 13,370.0 13,370.0

La capitalización de mercado actual de PEPi es de $ 66.09K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 50.84. El suministro circulante de PEPI es de 13.37K, con un suministro total de 13370.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 66.09K.