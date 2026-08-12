Precio de Pepe Inverted hoy

El precio actual de Pepe Inverted (ƎԀƎԀ) hoy es $ 0, con una variación del 32.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ƎԀƎԀ a USD es $ 0 por ƎԀƎԀ.

Pepe Inverted actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 88,649, con un suministro circulante de 420.69T ƎԀƎԀ. Durante las últimas 24 horas, ƎԀƎԀ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ƎԀƎԀ experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +3.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pepe Inverted (ƎԀƎԀ)

Cap de mercado $ 88.65K$ 88.65K $ 88.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 88.65K$ 88.65K $ 88.65K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pepe Inverted es de $ 88.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ƎԀƎԀ es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 88.65K.