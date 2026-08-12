Precio de Peoples Reserve hoy

El precio actual de Peoples Reserve (PRN) hoy es $ 0.055414, con una variación del 5.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRN a USD es $ 0.055414 por PRN.

Peoples Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,611,121, con un suministro circulante de 678.73M PRN. Durante las últimas 24 horas, PRN cotiza entre $ 0.04695826 (bajo) y $ 0.056819 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 18.91, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04695826.

En el corto plazo, PRN experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -4.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 26.80K.

Información del mercado de Peoples Reserve (PRN)

Cap de mercado $ 37.61M$ 37.61M $ 37.61M Volumen (24H) $ 26.80K$ 26.80K $ 26.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.41M$ 55.41M $ 55.41M Suministro de Circulación 678.73M 678.73M 678.73M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Peoples Reserve es de $ 37.61M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 26.80K. El suministro circulante de PRN es de 678.73M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.41M.