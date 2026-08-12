Precio de PEACE hoy

El precio actual de PEACE (PEACE) hoy es $ 0, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEACE a USD es $ 0 por PEACE.

PEACE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 44,459, con un suministro circulante de 994.78M PEACE. Durante las últimas 24 horas, PEACE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEACE experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +3.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PEACE (PEACE)

Cap de mercado $ 44.46K$ 44.46K $ 44.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.46K$ 44.46K $ 44.46K Suministro de Circulación 994.78M 994.78M 994.78M Suministro total 994,776,905.439919 994,776,905.439919 994,776,905.439919

La capitalización de mercado actual de PEACE es de $ 44.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PEACE es de 994.78M, con un suministro total de 994776905.439919. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 44.46K.