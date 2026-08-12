Precio de Paystream hoy

El precio actual de Paystream (PAYS) hoy es $ 0.03035699, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAYS a USD es $ 0.03035699 por PAYS.

Paystream actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,250, con un suministro circulante de 3.20M PAYS. Durante las últimas 24 horas, PAYS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.082528, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03000247.

En el corto plazo, PAYS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.01.

Información del mercado de Paystream (PAYS)

Cap de mercado $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K Volumen (24H) $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 Cap. de mercado totalmente diluida $ 751.33K$ 751.33K $ 751.33K Suministro de Circulación 3.20M 3.20M 3.20M Suministro total 24,749,921.761684 24,749,921.761684 24,749,921.761684

La capitalización de mercado actual de Paystream es de $ 97.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.01. El suministro circulante de PAYS es de 3.20M, con un suministro total de 24749921.761684. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 751.33K.