Precio de Paxi Network hoy

El precio actual de Paxi Network (PAXI) hoy es $ 0.00576342, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAXI a USD es $ 0.00576342 por PAXI.

Paxi Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 301,262, con un suministro circulante de 57.72M PAXI. Durante las últimas 24 horas, PAXI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.084414, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00521547.

En el corto plazo, PAXI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 441.82.

Información del mercado de Paxi Network (PAXI)

Cap de mercado $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K Volumen (24H) $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 Cap. de mercado totalmente diluida $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K Suministro de Circulación 57.72M 57.72M 57.72M Suministro total 72,713,895.351716 72,713,895.351716 72,713,895.351716

La capitalización de mercado actual de Paxi Network es de $ 301.26K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 441.82. El suministro circulante de PAXI es de 57.72M, con un suministro total de 72713895.351716. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 416.49K.