Precio de pathUSD hoy

El precio actual de pathUSD (PATHUSD) hoy es $ 0.996872, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PATHUSD a USD es $ 0.996872 por PATHUSD.

pathUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,824,702, con un suministro circulante de 35.95M PATHUSD. Durante las últimas 24 horas, PATHUSD cotiza entre $ 0.987343 (bajo) y $ 1.008 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.072, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.954994.

En el corto plazo, PATHUSD experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 411.10K.

Información del mercado de pathUSD (PATHUSD)

Cap de mercado $ 35.82M$ 35.82M $ 35.82M Volumen (24H) $ 411.10K$ 411.10K $ 411.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.83M$ 35.83M $ 35.83M Suministro de Circulación 35.95M 35.95M 35.95M Suministro total 35,951,122.459981 35,951,122.459981 35,951,122.459981

La capitalización de mercado actual de pathUSD es de $ 35.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 411.10K. El suministro circulante de PATHUSD es de 35.95M, con un suministro total de 35951122.459981. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.83M.