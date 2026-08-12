Precio de ORBIO hoy

El precio actual de ORBIO (ORBIO) hoy es $ 0, con una variación del 1.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORBIO a USD es $ 0 por ORBIO.

ORBIO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,819.54, con un suministro circulante de 33.62B ORBIO. Durante las últimas 24 horas, ORBIO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00396685, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ORBIO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ORBIO (ORBIO)

Cap de mercado $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Suministro de Circulación 33.62B 33.62B 33.62B Suministro total 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

La capitalización de mercado actual de ORBIO es de $ 14.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ORBIO es de 33.62B, con un suministro total de 43897015490.06898. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.41K.