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Principales tokens de Juegos de cartas por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos de cartas. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9108
+0.87%
+2.34%
+5.72%
$ 160.29M
$ 65.88K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.251843
-0.22%
+0.01%
+3.15%
$ 15.75M
$ 197.88K
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015422
-0.68%
-5.25%
-10.44%
$ 10.30M
$ 37.03M
4
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.03055
+1.95%
+13.64%
-2.80%
$ 10.22M
$ 3.00M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00333122
-0.06%
+0.05%
+11.17%
$ 4.42M
$ 22.58K
6
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00423439
0.00%
--
+1.08%
$ 2.06M
$ 48.48
7
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.01043094
-0.02%
+0.01%
+3.17%
$ 880.37K
$ 25.20
8
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01712186
+0.41%
-0.00%
-6.84%
$ 513.76K
$ 257.94K
9
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0.00064282
0.00%
+4.36%
-9.88%
$ 363.20K
$ 636.39
10
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0.00081181
0.00%
+0.06%
+2.91%
$ 300.11K
$ 1.21K
11
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00209273
-0.15%
+0.03%
+3.93%
$ 209.27K
$ 103.53
12
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00056572
-0.14%
+0.01%
+6.46%
$ 152.75K
$ 375.76
13
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0.00024434
-1.30%
-0.07%
-33.87%
$ 122.17K
$ 505.12
14
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0.00125912
0.00%
-0.10%
-5.25%
$ 117.62K
$ 7.53K
15
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0.00113008
0.00%
--
-2.52%
$ 111.17K
$ 3.48
16
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 58.04K
--
17
X World Games
X World Games
XWG
$ 1.504E-5
0.00%
+0.50%
+0.33%
$ 51.40K
--
18
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0.00044101
-0.02%
-0.02%
-20.40%
$ 45.86K
$ 28.30
19
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0.0002081
0.00%
--
-9.38%
$ 41.62K
$ 57.62
20
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054411
-0.01%
+0.14%
+0.09%
$ 32.04K
$ 2.51K
21
Must
Must
MUST
$ 0.285637
0.00%
+0.00%
-1.05%
$ 28.96K
$ 1.42
22
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00064723
-0.08%
-0.10%
-20.86%
$ 26.39K
$ 296.07
23
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.898E-5
-2.23%
-0.90%
-29.37%
$ 24.95K
--
24
Polker
Polker
PKR
$ 3.035E-5
0.00%
+2.70%
+2.71%
$ 21.33K
--
25
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00011703
0.00%
--
-6.50%
$ 17.20K
$ 101.76
26
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 4.42137E-7
0.00%
-0.80%
+6.29%
$ 14.82K
--
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012788
-0.78%
0.00%
-1.53%
$ 13.98K
$ 16.54

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos de cartas y por qué son populares?
Los tokens de Juegos de cartas representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 27 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $206.18M.
¿Cuál es el token de Juegos de cartas con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos de cartas rastreados en MEXC, GODS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 13.64% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos de cartas están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 27 tokens de Juegos de cartas, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. AXS, PRIME, TLM se encuentra entre los tokens populares de Juegos de cartas. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos de cartas?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos de cartas es de aproximadamente $206.18M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos de cartas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.