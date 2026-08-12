Precio de Oil Exchange hoy

El precio actual de Oil Exchange (OILX) hoy es $ 0, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OILX a USD es $ 0 por OILX.

Oil Exchange actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,327.58, con un suministro circulante de 999.81M OILX. Durante las últimas 24 horas, OILX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OILX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -6.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Oil Exchange (OILX)

Cap de mercado $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,807,660.872953 999,807,660.872953 999,807,660.872953

La capitalización de mercado actual de Oil Exchange es de $ 17.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OILX es de 999.81M, con un suministro total de 999807660.872953. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.33K.