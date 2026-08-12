Precio de OCEAN hoy

El precio actual de OCEAN (OCEAN) hoy es $ 0, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OCEAN a USD es $ 0 por OCEAN.

OCEAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 596,370, con un suministro circulante de 420.68T OCEAN. Durante las últimas 24 horas, OCEAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OCEAN experimentó un cambio de +0.86% en la última hora y de -0.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OCEAN (OCEAN)

Cap de mercado $ 596.37K$ 596.37K $ 596.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 596.37K$ 596.37K $ 596.37K Suministro de Circulación 420.68T 420.68T 420.68T Suministro total 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0

La capitalización de mercado actual de OCEAN es de $ 596.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OCEAN es de 420.68T, con un suministro total de 420676767676767.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 596.37K.