Precio de Numogram hoy

El precio actual de Numogram (GNON) hoy es $ 0, con una variación del 1.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GNON a USD es $ 0 por GNON.

Numogram actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 111,183, con un suministro circulante de 1.00B GNON. Durante las últimas 24 horas, GNON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.18181, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GNON experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +3.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.77.

Información del mercado de Numogram (GNON)

Cap de mercado $ 111.18K$ 111.18K $ 111.18K Volumen (24H) $ 11.77$ 11.77 $ 11.77 Cap. de mercado totalmente diluida $ 111.18K$ 111.18K $ 111.18K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Numogram es de $ 111.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.77. El suministro circulante de GNON es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 111.18K.