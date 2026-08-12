Precio de Nuklai hoy

El precio actual de Nuklai (NAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAI a USD es $ 0 por NAI.

Nuklai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 322,712, con un suministro circulante de 4.31B NAI. Durante las últimas 24 horas, NAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.072314, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NAI experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +2.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nuklai (NAI)

Cap de mercado $ 322.71K$ 322.71K $ 322.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 749.42K$ 749.42K $ 749.42K Suministro de Circulación 4.31B 4.31B 4.31B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nuklai es de $ 322.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NAI es de 4.31B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 749.42K.