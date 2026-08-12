Precio de NO hoy

El precio actual de NO (NO) hoy es $ 0, con una variación del 1,80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NO a USD es $ 0 por NO.

NO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 133.409, con un suministro circulante de 999,78M NO. Durante las últimas 24 horas, NO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00124916, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NO experimentó un cambio de -%0,15 en la última hora y de -%17,67 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4,24K.

Información del mercado de NO (NO)

Cap de mercado $ 133,41K$ 133,41K $ 133,41K Volumen (24H) $ 4,24K$ 4,24K $ 4,24K Cap. de mercado totalmente diluida $ 133,41K$ 133,41K $ 133,41K Suministro de Circulación 999,78M 999,78M 999,78M Suministro total 999.776.588,07867 999.776.588,07867 999.776.588,07867

La capitalización de mercado actual de NO es de $ 133,41K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4,24K. El suministro circulante de NO es de 999,78M, con un suministro total de 999776588.07867. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 133,41K.