Precio de Mushu hoy

El precio actual de Mushu (MUSHU) hoy es $ 0.00932221, con una variación del 13.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUSHU a USD es $ 0.00932221 por MUSHU.

Mushu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,504,186, con un suministro circulante de 159.71M MUSHU. Durante las últimas 24 horas, MUSHU cotiza entre $ 0.00917077 (bajo) y $ 0.01169408 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03407162, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00100961.

En el corto plazo, MUSHU experimentó un cambio de -1.53% en la última hora y de +77.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 257.70K.

Información del mercado de Mushu (MUSHU)

Cap de mercado $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volumen (24H) $ 257.70K$ 257.70K $ 257.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suministro de Circulación 159.71M 159.71M 159.71M Suministro total 159,705,081.458869 159,705,081.458869 159,705,081.458869

La capitalización de mercado actual de Mushu es de $ 1.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 257.70K. El suministro circulante de MUSHU es de 159.71M, con un suministro total de 159705081.458869. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.50M.