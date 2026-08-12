Precio de Multibit hoy

El precio actual de Multibit (MUBI) hoy es $ 0, con una variación del 2.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUBI a USD es $ 0 por MUBI.

Multibit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 183,326, con un suministro circulante de 950.00M MUBI. Durante las últimas 24 horas, MUBI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.3697, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MUBI experimentó un cambio de +0.37% en la última hora y de +6.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 678.31.

Información del mercado de Multibit (MUBI)

Cap de mercado $ 183.33K$ 183.33K $ 183.33K Volumen (24H) $ 678.31$ 678.31 $ 678.31 Cap. de mercado totalmente diluida $ 192.98K$ 192.98K $ 192.98K Suministro de Circulación 950.00M 950.00M 950.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Multibit es de $ 183.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 678.31. El suministro circulante de MUBI es de 950.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 192.98K.