Precio de Morpheus AI hoy

El precio actual de Morpheus AI (MOR) hoy es $ 2.12, con una variación del 1.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOR a USD es $ 2.12 por MOR.

Morpheus AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,375,235, con un suministro circulante de 8.66M MOR. Durante las últimas 24 horas, MOR cotiza entre $ 2.0 (bajo) y $ 2.12 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 138.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.476844.

En el corto plazo, MOR experimentó un cambio de +0.53% en la última hora y de +0.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.47K.

Información del mercado de Morpheus AI (MOR)

Cap de mercado $ 18.38M$ 18.38M $ 18.38M Volumen (24H) $ 31.47K$ 31.47K $ 31.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.60M$ 19.60M $ 19.60M Suministro de Circulación 8.66M 8.66M 8.66M Suministro total 8,952,025.024860565 8,952,025.024860565 8,952,025.024860565

La capitalización de mercado actual de Morpheus AI es de $ 18.38M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.47K. El suministro circulante de MOR es de 8.66M, con un suministro total de 8952025.024860565. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.60M.