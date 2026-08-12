Precio de Moby hoy

El precio actual de Moby (MOBY) hoy es $ 0.00312944, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOBY a USD es $ 0.00312944 por MOBY.

Moby actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 128,922, con un suministro circulante de 41.20M MOBY. Durante las últimas 24 horas, MOBY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOBY experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.04.

Información del mercado de Moby (MOBY)

Cap de mercado $ 128.92K$ 128.92K $ 128.92K Volumen (24H) $ 27.04$ 27.04 $ 27.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 312.94K$ 312.94K $ 312.94K Suministro de Circulación 41.20M 41.20M 41.20M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moby es de $ 128.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.04. El suministro circulante de MOBY es de 41.20M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 312.94K.