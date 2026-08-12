Precio de MineBean hoy

El precio actual de MineBean (BEAN) hoy es $ 1,5, con una variación del 40,82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEAN a USD es $ 1,5 por BEAN.

MineBean actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121 331, con un suministro circulante de 80,90K BEAN. Durante las últimas 24 horas, BEAN cotiza entre $ 1,058 (bajo) y $ 1,4 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 295,78, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,041.

En el corto plazo, BEAN experimentó un cambio de +14,73% en la última hora y de +7,98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12,08K.

Información del mercado de MineBean (BEAN)

Cap de mercado $ 121,33K$ 121,33K $ 121,33K Volumen (24H) $ 12,08K$ 12,08K $ 12,08K Cap. de mercado totalmente diluida $ 170,82K$ 170,82K $ 170,82K Suministro de Circulación 80,90K 80,90K 80,90K Suministro total 113 902,0294987244 113 902,0294987244 113 902,0294987244

La capitalización de mercado actual de MineBean es de $ 121,33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12,08K. El suministro circulante de BEAN es de 80,90K, con un suministro total de 113902.0294987244. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 170,82K.