Precio de MicroStrategy Incorporated ST0x hoy

El precio actual de MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) hoy es $ 97.24, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WTMSTR a USD es $ 97.24 por WTMSTR.

MicroStrategy Incorporated ST0x actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,170.45, con un suministro circulante de 186.86 WTMSTR. Durante las últimas 24 horas, WTMSTR cotiza entre $ 95.74 (bajo) y $ 98.62 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 233.29, mientras que el mínimo histórico fue $ 81.59.

En el corto plazo, WTMSTR experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.36K.

Información del mercado de MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR)

Cap de mercado $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Volumen (24H) $ 2.36K$ 2.36K $ 2.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Suministro de Circulación 186.86 186.86 186.86 Suministro total 186.8649301838709 186.8649301838709 186.8649301838709

La capitalización de mercado actual de MicroStrategy Incorporated ST0x es de $ 18.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.36K. El suministro circulante de WTMSTR es de 186.86, con un suministro total de 186.8649301838709. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.17K.