Precio de Media Licensing Token hoy

El precio actual de Media Licensing Token (MLT) hoy es $ 0.00136652, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MLT a USD es $ 0.00136652 por MLT.

Media Licensing Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 273,306, con un suministro circulante de 146.40M MLT. Durante las últimas 24 horas, MLT cotiza entre $ 0.00125433 (bajo) y $ 0.00136676 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.728855, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MLT experimentó un cambio de +5.99% en la última hora y de +7.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 45.31.

Información del mercado de Media Licensing Token (MLT)

Cap de mercado $ 273.31K$ 273.31K $ 273.31K Volumen (24H) $ 45.31$ 45.31 $ 45.31 Cap. de mercado totalmente diluida $ 273.31K$ 273.31K $ 273.31K Suministro de Circulación 146.40M 146.40M 146.40M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Media Licensing Token es de $ 273.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 45.31. El suministro circulante de MLT es de 146.40M, con un suministro total de 200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 273.31K.