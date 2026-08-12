Precio de MattleFun hoy

El precio actual de MattleFun (MATTLE) hoy es $ 0.00444645, con una variación del 1.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MATTLE a USD es $ 0.00444645 por MATTLE.

MattleFun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 208,732, con un suministro circulante de 17.50M MATTLE. Durante las últimas 24 horas, MATTLE cotiza entre $ 0.00426413 (bajo) y $ 0.00445001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.100965, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00407366.

En el corto plazo, MATTLE experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 542.20.

Información del mercado de MattleFun (MATTLE)

Cap de mercado $ 208.73K$ 208.73K $ 208.73K Volumen (24H) $ 542.20$ 542.20 $ 542.20 Cap. de mercado totalmente diluida $ 197.22K$ 197.22K $ 197.22K Suministro de Circulación 17.50M 17.50M 17.50M Suministro total 44,354,318.37502 44,354,318.37502 44,354,318.37502

La capitalización de mercado actual de MattleFun es de $ 208.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 542.20. El suministro circulante de MATTLE es de 17.50M, con un suministro total de 44354318.37502. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 197.22K.