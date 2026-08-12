Precio de MADLAD hoy

El precio actual de MADLAD (MAD) hoy es $ 0, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAD a USD es $ 0 por MAD.

MADLAD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,616.03, con un suministro circulante de 969.60M MAD. Durante las últimas 24 horas, MAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00681595, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +18.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MADLAD (MAD)

Cap de mercado $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Suministro de Circulación 969.60M 969.60M 969.60M Suministro total 969,603,726.0 969,603,726.0 969,603,726.0

La capitalización de mercado actual de MADLAD es de $ 18.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAD es de 969.60M, con un suministro total de 969603726.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.62K.