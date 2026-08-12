Precio de Lucid USDC hoy

El precio actual de Lucid USDC (LUSDC) hoy es $ 0.9938, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUSDC a USD es $ 0.9938 por LUSDC.

Lucid USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 124,462, con un suministro circulante de 49.89K LUSDC. Durante las últimas 24 horas, LUSDC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.006, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.990113.

En el corto plazo, LUSDC experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 149.21.

Información del mercado de Lucid USDC (LUSDC)

Cap de mercado $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K Volumen (24H) $ 149.21$ 149.21 $ 149.21 Cap. de mercado totalmente diluida $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K Suministro de Circulación 49.89K 49.89K 49.89K Suministro total 49,893.571017 49,893.571017 49,893.571017

La capitalización de mercado actual de Lucid USDC es de $ 124.46K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 149.21. El suministro circulante de LUSDC es de 49.89K, con un suministro total de 49893.571017. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 124.38K.