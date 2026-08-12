Precio de LiquiFy Dao hoy

El precio actual de LiquiFy Dao (LIQUIFY) hoy es $ 0.00450831, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIQUIFY a USD es $ 0.00450831 por LIQUIFY.

LiquiFy Dao actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,508,343, con un suministro circulante de 1.00B LIQUIFY. Durante las últimas 24 horas, LIQUIFY cotiza entre $ 0.00450658 (bajo) y $ 0.00451158 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00453624, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00450067.

En el corto plazo, LIQUIFY experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +0.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 49.23K.

Información del mercado de LiquiFy Dao (LIQUIFY)

Cap de mercado $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Volumen (24H) $ 49.23K$ 49.23K $ 49.23K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LiquiFy Dao es de $ 4.51M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 49.23K. El suministro circulante de LIQUIFY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.51M.