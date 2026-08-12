Precio de Liora Nuclear Beam hoy

El precio actual de Liora Nuclear Beam ($BEAM) hoy es $ 0, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $BEAM a USD es $ 0 por $BEAM.

Liora Nuclear Beam actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,091, con un suministro circulante de 999.90M $BEAM. Durante las últimas 24 horas, $BEAM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00872357, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $BEAM experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Liora Nuclear Beam ($BEAM)

Cap de mercado $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,898,762.702692 999,898,762.702692 999,898,762.702692

La capitalización de mercado actual de Liora Nuclear Beam es de $ 29.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $BEAM es de 999.90M, con un suministro total de 999898762.702692. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.09K.