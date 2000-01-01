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Principales tokens de Energía por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Energía. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03823089
-0.11%
+0.01%
-20.11%
$ 38.22M
$ 1.11M
2
NovaChargeX Coin
NovaChargeX Coin
NCX
$ 0.239558
0.00%
0.00%
+1.07%
$ 28.75M
$ 6.69K
3
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2746
-0.07%
-0.57%
-1.83%
$ 8.37M
$ 89.63K
4
Green
Green
GREEN
$ 0.00013176
-0.65%
-0.04%
+5.54%
$ 6.30M
$ 6.91K
5
SunContract
SunContract
SNC
$ 0.02286408
0.00%
--
-0.21%
$ 2.81M
$ 43.87K
6
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000204
+0.15%
+0.74%
-6.34%
$ 1.29M
$ 2.42B
7
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001587
+0.25%
-0.06%
-7.20%
$ 1.28M
$ 164.01M
8
Dione Protocol
Dione Protocol
DIONE
$ 0.00005832
0.00%
-8.16%
+6.81%
$ 707.95K
$ 47.12M
9
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01639
-0.06%
-2.15%
-5.21%
$ 695.54K
$ 1.04M
10
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
+4.04%
$ 582.46K
$ 26.20
11
Renewable Energy
Renewable Energy
RET
$ 6.858E-12
+0.18%
+2.40%
+2.90%
$ 183.69K
--
12
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
13
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.02147047
0.00%
-0.15%
-61.16%
$ 150.30K
$ 8.71K
14
Liora Nuclear Beam
Liora Nuclear Beam
$BEAM
$ 2.896E-5
-0.03%
-2.60%
-0.82%
$ 28.96K
--
15
KulaDAO
KulaDAO
KULA
$ 0.05699
0.00%
-3.06%
0.00%
--
$ 113.49K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00571
0.00%
-0.17%
-1.55%
--
$ 2.85M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Energía y por qué son populares?
Los tokens de Energía representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 16 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $89.53M.
¿Cuál es el token de Energía con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Energía rastreados en MEXC, RET ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Energía están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 16 tokens de Energía, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. POWR, NCX, EWT se encuentra entre los tokens populares de Energía. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Energía?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Energía es de aproximadamente $89.53M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Energía, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.