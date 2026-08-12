Precio de lemonbob hoy

El precio actual de lemonbob (LEMONBOB) hoy es $ 0, con una variación del 18.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEMONBOB a USD es $ 0 por LEMONBOB.

lemonbob actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,991, con un suministro circulante de 957.67M LEMONBOB. Durante las últimas 24 horas, LEMONBOB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LEMONBOB experimentó un cambio de -13.34% en la última hora y de +55.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de lemonbob (LEMONBOB)

Cap de mercado $ 48.99K$ 48.99K $ 48.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.99K$ 48.99K $ 48.99K Suministro de Circulación 957.67M 957.67M 957.67M Suministro total 957,666,667.05445 957,666,667.05445 957,666,667.05445

La capitalización de mercado actual de lemonbob es de $ 48.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LEMONBOB es de 957.67M, con un suministro total de 957666667.05445. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.99K.