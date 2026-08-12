Precio de Knight Core hoy

El precio actual de Knight Core (KNIGHT) hoy es $ 0, con una variación del 4.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KNIGHT a USD es $ 0 por KNIGHT.

Knight Core actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 779,511, con un suministro circulante de 961.69M KNIGHT. Durante las últimas 24 horas, KNIGHT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00142108, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KNIGHT experimentó un cambio de +3.26% en la última hora y de +9.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.32K.

Información del mercado de Knight Core (KNIGHT)

Cap de mercado $ 779.51K$ 779.51K $ 779.51K Volumen (24H) $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 779.51K$ 779.51K $ 779.51K Suministro de Circulación 961.69M 961.69M 961.69M Suministro total 961,690,882.237929 961,690,882.237929 961,690,882.237929

La capitalización de mercado actual de Knight Core es de $ 779.51K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.32K. El suministro circulante de KNIGHT es de 961.69M, con un suministro total de 961690882.237929. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 779.51K.